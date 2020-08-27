Елена Смирнова: кабачок поможет восстановить работу кишечника

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала в своем Instagram о пользе кабачка.

Специалист пояснила, что этот овощ стоит употреблять людям, у которых имеются проблемы с кишечником. Также кабачок будет полезен людям пожилого возраста.

Кабачок — источник витаминов и минералов. Также в нём содержатся пектин и клетчатка, благодаря которым употребление этого овоща помогает избавиться от запоров и снизить риск возникновения кишечных заболеваний.

По словам Елены Смирновой, проведённые исследования доказывают эффективность кабачка в профилактике рака. Также отмечается, что этот овощ гипоаллергенен и содержит мало калорий.

Людям, у которых диагностированы язва желудка, гастрит, мочекаменная болезнь, воспаления в кишечнике от употребления кабачка лучше отказаться.

Немецкий врач-онколог рекомендует исключить из питания продукты, которые содержат сахар. Специалист советует есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.