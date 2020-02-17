Онколог назвала продукты, которые нужно исключить из своего рациона

Немецкий врач-онколог рекомендует исключить из питания продукты, которые содержат сахар. Специалист советуют есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Как правильно питаться для профилактики рака?

Врач советует придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием клетчатки. Красное мясо можно есть не чаще 1-2 раз в неделю, так как его чрезмерное употребление приводит к развитию рака толстой кишки.

Также нужно отказаться от сладких напитков. Например, сладкую газировку можно заменить несладким чаем и водой. В рационе должно быть больше фруктов и овощей.

Что касается гарниров, то наиболее полезным является картофель, так как он менее калорийный, чем белый рис и макароны.

Ранее онколог рассказал о самом опасном продукте.