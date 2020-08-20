Иммунолог Ярцева назвала эффективное средство для защиты от комаров

Сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день борьбы с комарами. В связи с этим врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила об опасности, которую представляют эти насекомые, а также о наиболее эффективных средствах защиты от них.

По мнению специалиста, лучше всего защищают от комаров обычные репелленты.

"Репеллент в виде крема для кожи является эффективным в большинстве случаев. Существует миф о том, что репелленты являются токсичными, но здесь все зависит от дозировки и правильного применения", — говорит Ярцева.

В помещениях от комаров используют фумигаторы — они также безопасны, если соблюдать правила инструкции.