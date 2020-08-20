Сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день борьбы с комарами. В связи с этим врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила об опасности, которую представляют эти насекомые, а также о наиболее эффективных средствах защиты от них.
По мнению специалиста, лучше всего защищают от комаров обычные репелленты.
"Репеллент в виде крема для кожи является эффективным в большинстве случаев. Существует миф о том, что репелленты являются токсичными, но здесь все зависит от дозировки и правильного применения", — говорит Ярцева.
В помещениях от комаров используют фумигаторы — они также безопасны, если соблюдать правила инструкции.
"Там рассчитано определённое количество действующего вещества на объём помещения. Конечно, можно и пустырником напиться до серьезного алкогольного опьянения, так что все зависит от того, придерживаетесь ли вы инструкции", — отметила врач.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.