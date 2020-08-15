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Названы продукты, которые опасно есть на ужин

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ужин должен быть самым легким приёмом пищи за день, поскольку организм уже готовится к отдыху.

Поэтому вечером нужно отказаться от приёма сладостей, выпечки, колбасы, полуфабрикатов из мяса и других жирных продуктов.

Это рекомендовала врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобная еда нагружает пищеварительную систему.

"Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая: она не даст возможность организму отдохнуть за ночь. Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь сюда относятся выпечка, различные сладости — все то, где много сахара", — пояснила специалист.

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