Названы продукты, которые опасно есть на ужин

Ужин должен быть самым легким приёмом пищи за день, поскольку организм уже готовится к отдыху.

Поэтому вечером нужно отказаться от приёма сладостей, выпечки, колбасы, полуфабрикатов из мяса и других жирных продуктов.

Это рекомендовала врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобная еда нагружает пищеварительную систему.