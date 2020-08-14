Клинические исследования COVID-вакцины опубликуют на днях

Михаил Мурашко, глава Минздрава России, заявил, что клинические и доклинические исследования вакцины от COVID-19 опубликуются в ближайшие дни. По его словам, это убавит поток критики к препарату.

"Вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов", — отметил Михаил Мурашко и добавил, что потребителям нужно получить больше информации о препарате.

Клинические исследования будут продолжаться.