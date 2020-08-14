Михаил Мурашко, глава Минздрава России, заявил, что клинические и доклинические исследования вакцины от COVID-19 опубликуются в ближайшие дни. По его словам, это убавит поток критики к препарату.
"Вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов", — отметил Михаил Мурашко и добавил, что потребителям нужно получить больше информации о препарате.
Клинические исследования будут продолжаться.
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