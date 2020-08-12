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Музыка во время спорта улучшает работу мозга

Здоровье

Японские учёные провели эксперимент, в результате которого удалось доказать, что прослушивание музыки в процессе бега или других спортивных занятий положительно влияет на головной мозг человека.

В эксперименте приняли участие более 30 человек. Всех участников поделили на две группы. Первой давали слушать определённые звуки, а второй — музыку.

В результате исследователи пришли к выводу, что у добровольцев из второй группы улучшилось настроение и самочувствие. Кроме того, у них активизировалась работа головного мозга.

Австралийские исследователи пришли к выводу, что депрессия и тревожные расстройства могут привести к серьёзным физиологическим изменениям в головном мозге человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология работы мозга во время чтения.

 

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