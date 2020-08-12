Японские учёные провели эксперимент, в результате которого удалось доказать, что прослушивание музыки в процессе бега или других спортивных занятий положительно влияет на головной мозг человека.
В эксперименте приняли участие более 30 человек. Всех участников поделили на две группы. Первой давали слушать определённые звуки, а второй — музыку.
В результате исследователи пришли к выводу, что у добровольцев из второй группы улучшилось настроение и самочувствие. Кроме того, у них активизировалась работа головного мозга.
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Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология работы мозга во время чтения.
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