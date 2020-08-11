Депрессия и тревожность меняют объём головного мозга

Австралийские исследователи пришли к выводу, что депрессия и тревожные расстройства могут привести к серьёзным физиологическим изменениям в головном мозге человека.

Учёные исследовали мозг более 10 тысяч человек. Полученные результаты они сравнили с данными о депрессиях и тревожных расстройствах участников исследования и обратили внимание, что из-за проблем с психикой одни области мозга могут уменьшаться, а другие — увеличиваться.

"Хроническая депрессия уменьшает объём гиппокампа. Эта зона мозга играет существенную роль в процессах памяти и обучения. Если депрессия сопровождается тревожностью (а так происходит очень часто), увеличивается миндалевидное тело — область мозга, которая отвечает за эмоции", — говорит ведущий автор исследования доктор Даниэла Эспиноза Оярсе.

Она также пояснила, что из-за уменьшения объёма одних зон мозга и одновременного увеличения объёма других, создаётся иллюзия, что общий объём мозга при психических расстройствах не меняется.

Однако в результате нового исследования учёные выяснили, психологические проблемы довольно сильно отражаются на физическом состоянии мыслительного органа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае выяснили, в чём отличие мужского и женского мозга.