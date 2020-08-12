Специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология работы мозга во время чтения.
Учёные заявили, что человек овладел навыком чтения относительно недавно. Это говорит о том, что все функции мозга были уже распределены, просто какая-то из них расширила свою специализацию.
По словам учёных, человеку удалось научиться читать благодаря тому, что одна из зон головного мозга успешно распознавала символы и знаки, потом она эволюционировала и "научилась" воспринимать написанные буквы.
За различие слов в зависимости от набора символов отвечает участок под названием VWFA или visual word form area. Он расположен внутри нижней височной коры и вполне вероятно, что именно он сыграл важную роль в развитии навыка чтения у человека.
У людей невозможно проследить нейронные связи, которые активизируются при чтении, поэтому учёные решили провести эксперимент с макаками.
При различии букв, в головном мозге животных зафиксировали активность примерно в 500 участках, расположенные в нижней височной коре.
Это доказывает, что мозг приматов отделяет слова с помощью зрительной коры.
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