Учёные выяснили, как мозг приматов обучился чтению

Специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология работы мозга во время чтения.

Как человек научился читать?

Учёные заявили, что человек овладел навыком чтения относительно недавно. Это говорит о том, что все функции мозга были уже распределены, просто какая-то из них расширила свою специализацию.

По словам учёных, человеку удалось научиться читать благодаря тому, что одна из зон головного мозга успешно распознавала символы и знаки, потом она эволюционировала и "научилась" воспринимать написанные буквы.

За различие слов в зависимости от набора символов отвечает участок под названием VWFA или visual word form area. Он расположен внутри нижней височной коры и вполне вероятно, что именно он сыграл важную роль в развитии навыка чтения у человека.

У людей невозможно проследить нейронные связи, которые активизируются при чтении, поэтому учёные решили провести эксперимент с макаками.

При различии букв, в головном мозге животных зафиксировали активность примерно в 500 участках, расположенные в нижней височной коре.

Это доказывает, что мозг приматов отделяет слова с помощью зрительной коры.

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