Несмотря на свою полезность, некоторые каши могут оказывать негативное воздействие на организм.
Традиционно многие люди привыкли есть на завтрак овсяную кашу. Однако диетолог Галина Барташевич рекомендует этого не делать, поскольку в ней содержится большое количество фитиновой кислоты, ослабляющей кости и провоцирующей плохое усвоение кальция.
Специалист рекомендует есть на завтрак ячневую или гречневую крупу, поскольку в них нет опасных веществ, а также они менее калорийны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.