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Названа самая полезная каша для завтрака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Несмотря на свою полезность, некоторые каши могут оказывать негативное воздействие на организм.

Традиционно многие люди привыкли есть на завтрак овсяную кашу. Однако диетолог Галина Барташевич рекомендует этого не делать, поскольку в ней содержится большое количество фитиновой кислоты, ослабляющей кости и провоцирующей плохое усвоение кальция.

Специалист рекомендует есть на завтрак ячневую или гречневую крупу, поскольку в них нет опасных веществ, а также они менее калорийны.

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