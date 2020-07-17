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Врачи: картофель может быть опасен для гипертоников

Здоровье

Известно, что картофель пользуется большой популярностью в России. Но употребление этого продукта может вызвать приступы гипертонии. Ученые рассказали, какое количество плодов картофеля опасно при повышенном давлении.

В картофеле содержится большое количество крахмала. Если съедать четыре порции в неделю, то риск развития гипертонии повышается на 11%.

А вот у свеклы обратный эффект. В ней содержатся нитраты, которые расширяют сосуды, что способствует нормализации артериального давления.

При гипертонии давление на стенки сосудов усиливается, что приводит к нагрузке на жизненно важные органы.

Стоит напомнить, что нужно заниматься профилактикой гипертонии, так как заболевание может стать причиной инсульта или сердечного приступа.

Ранее немецкий специалист рассказал о продуктах, которые снижают давление.

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