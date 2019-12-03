Немецкий специалист рассказал о продуктах, которые снижают давление

Немецкий ученый, профессор кафедры радиологии и микротерапии Виттенского /Хердекского университета Дитрих Гренемейер утверждает, что некоторые натуральные средства способны понизить кровяное давление. Также есть продукты, которые защищают от сердечных заболеваний.

Также, чтобы защитить свой организм от гипертонии Гренемейер рекомендует употреблять следующие продукты. В первую очередь, стоит обратить внимание на чеснок. Этот продукт содержит вещество аллицин, который расслабляет кишечник и оказывает благотворное влияние на процесс пищеварения. Кроме того, чеснок обладает гипотензивным эффектом.

Также ученый советует есть виноград, так как употребление этого продукты оказывает расслабляющее действие на сосуды. Еще одним полезным продуктом являются грецкие орехи. Так, если в день съедать три грецких ореха, то они помогут заметно снизить давление.

Ученый советует сначала воспользоваться природными средствами, а потом уже пить лекарства.