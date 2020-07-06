Роспотребнадзор: "В России нет угрозы распространения бубонной чумы"

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что в России нет угрозы распространения бубонной чумы, но возможны единичные случаи заражения.

"Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают", — сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Также он добавил, что в данном случае речь идет о природно-очаговой инфекции. Люди, которые заразились бубонной чумой в Китае и Монголии, скорее всего, ели мясо сурков.

Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности такого мяса.

В РФ действует специальный противочумный институт. Кроме того, на территории нашей страны работают станции, сотрудники которых отлавливают грызунов и исследуют их на наличие инфекции.

По словам эксперта, отдельные случаи заражения не могут стать причиной распространения заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы.