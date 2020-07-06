Власти Китая усилили меры предосторожности после того, как в одном из городов автономного района Внутренней Монголии был подтвержден случай заболевания бубонной чумой. Это произошло в больнице города Баян-Нура.
Согласно государственным отчетам, пациент — местный пастух — находится на карантине, его состояние, как сообщается, стабильно. Где и при каких обстоятельствах он "подцепил" чуму, — пока не выяснено.
Однако власти Китая приняли решение об объявлении в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нура третьего уровня эпидемиологической опасности:
Бубонная чума, вызванная бактериальной инфекцией, может быть смертельной, но лечится антибиотиками.
Случаи заболевания бубонной чумой периодически регистрируются по всему миру. Например,
Эпидемиологи считают, что вряд ли сегодня бубонная чума — печально известная как Черная смерть, унесшая более 50 млн жизней в 14 веке, — приведет к эпидемии.
"В отличие от 14-го века, теперь у нас есть понимание того, как передается эта болезнь, — сказал доктор Шанти Каппага, врач-инфекционист из стэнфордского центра здравоохранения. — Мы знаем, как это предотвратить. Мы также можем лечить пациентов, которые инфицированы, эффективными антибиотиками".
ДЛЯ СПРАВКИ:
Последней страшной вспышкой этой эпидемии в Лондоне была Великая чума 1665 года, унесшая жизни примерно пятой части жителей города. В 19 веке произошла вспышка чумы в Китае и Индии, в результате которой погибло свыше 12 миллионов человек.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.