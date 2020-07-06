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В Китае объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Мир

Власти Китая усилили меры предосторожности после того, как в одном из городов автономного района Внутренней Монголии был подтвержден случай заболевания бубонной чумой. Это произошло в больнице города Баян-Нура.

Согласно государственным отчетам, пациент — местный пастух — находится на карантине, его состояние, как сообщается, стабильно. Где и при каких обстоятельствах он "подцепил" чуму, — пока не выяснено.

Однако власти Китая приняли решение об объявлении в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нура третьего уровня эпидемиологической опасности:

  • там существует угроза распространения заболевания среди населения, поэтому "не рекомендуется охотиться на диких животных и употреблять их в пищу", при выявлении случаев заболевания или подозрениях на них нужно немедленно сообщать об этом.

Смертельно, но излечимо

Бубонная чума, вызванная бактериальной инфекцией, может быть смертельной, но лечится антибиотиками.

Случаи заболевания бубонной чумой периодически регистрируются по всему миру. Например,

  • На Мадагаскаре во время вспышки болезни в 2017 году было зарегистрировано более 300 случаев заболевания.
  • В мае прошлого года два человека в Монголии умерли от чумы, которую они подхватили после употребления в пищу сырого мяса сурка — разновидности грызуна. Тогда официальный представитель ВОЗ в Улан-Баторе, столице Монголии, рассказал, что сырое мясо сурка и почки считаются "народным средством для хорошего здоровья", несмотря на то, что грызун является известным переносчиком чумной бактерии. Охота на сурков является незаконной.

Поводов для паники нет

Эпидемиологи считают, что вряд ли сегодня бубонная чума — печально известная как Черная смерть, унесшая более 50 млн жизней в 14 веке, — приведет к эпидемии.

"В отличие от 14-го века, теперь у нас есть понимание того, как передается эта болезнь, — сказал доктор Шанти Каппага, врач-инфекционист из стэнфордского центра здравоохранения. — Мы знаем, как это предотвратить. Мы также можем лечить пациентов, которые инфицированы, эффективными антибиотиками".

ДЛЯ СПРАВКИ:

Последней страшной вспышкой этой эпидемии в Лондоне была Великая чума 1665 года, унесшая жизни примерно пятой части жителей города. В 19 веке произошла вспышка чумы в Китае и Индии, в результате которой погибло свыше 12 миллионов человек.

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