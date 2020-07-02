Диетолог назвал опасные для здоровья продукты с прилавков магазинов

Диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.

Так, по словам специалиста, полуфабрикаты содержат большое количество глутамата натрия, который придает приятный вкус любой пище. Если человек часто употребляет данную добавку, начинает привыкать к этой еде и отказывается от блюд домашнего приготовления.

Ковальков советует не употреблять дрожжевой хлеб и выпечку, так как эти продукты являются медленным ядом.

Также он напомнил о вреде сахара и всех сахаросодержащих продуктов.

Врач настоятельно рекомендует россиянам не покупать куриное мясо, так как в курице содержится много стимуляторов роста и антибиотиков.

"Она ими вся напичкана.​ Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний", — заявил специалист.

Также он отметил, что маложирные молочные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло. В натуральной сметане должно быть 25% жирности, а в сливочном масле — не менее 82%.

Ранее Алексей Ковальков развеял мифы об опасности пищевых добавок.