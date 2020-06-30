Сейчас уже практически не осталось продуктов питания без пищевых добавок. О том, стоит ли опасаться "E" в составе продуктов, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

"Прежде чем любая добавка выходит на рынок, она проходит очень серьезные испытания в Институте питания РАМН (Российской академии медицинских наук). Документы о проверке добавок подписывает человек, который несет за это юридическую ответственность, поэтому все добавки можно смело употреблять, они рекомендованы и разрешены Институтом питания РАМН.

Есть одно "но"

Сейчас стали проводиться лабораторные исследования, в результате которых изучается, как все эти добавки сочетаются между собой. Некоторые добавки внутри организма человека соединяются с клетками крови и объединяются в хелатные комплексы, которые являются очень ядовитыми. По действию на организм их можно сравнить с химическим оружием.

Есть ли продукты без добавок?

Что касается продуктов без "E", то они производятся, но только в домашних условиях. Сейчас вообще столько всякой химии, что не знаешь вообще, что можно есть. У меня уже складывается такое ощущение, что это международный заговор. Я никогда в это не верил, но сейчас понимаю, что это делается с целью истребления человечества.

Мы потребляем такое количество сахара, который просто убивает нас изнутри, так как сгнивают все сосуды, раковые клетки из-за него размножаются. По сравнению с сахаром все эти "Е" тихо стоят в сторонке. Но об этом никто не говорит, потому что производить сахар очень выгодно", — заключил эксперт.