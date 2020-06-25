Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции переносят клещи

В самый разгар летнего сезона специалисты Роспотребнадзора подготовили для россиян памятку, в которой рассказали об опасности укусов клещей и заболеваниях, которые они переносят.

Чем опасны клещи?

Среди инфекций, которыми люди могут заразиться от клещей, оказались иксодовые клещевые боррелиозы, которыми каждый год болеют до 10 тысяч россиян. У заболевших начинается лихорадка, поражает сердечно-сосудистую и нервную системы.

Также клещи являются переносчиками таких заболеваний, как:

пятнистая лихорадка;

крымская геморрагическая лихорадка;

Ку-лихорадка;

гранулоцитарный анаплазмоз;

моноцитарный эрлихиоз;

вирусный клещевой энцефалит.

Россиянам советуют внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры безопасности и профилактики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что клещи в России начали вести себя необычно.