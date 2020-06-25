В самый разгар летнего сезона специалисты Роспотребнадзора подготовили для россиян памятку, в которой рассказали об опасности укусов клещей и заболеваниях, которые они переносят.
Среди инфекций, которыми люди могут заразиться от клещей, оказались иксодовые клещевые боррелиозы, которыми каждый год болеют до 10 тысяч россиян. У заболевших начинается лихорадка, поражает сердечно-сосудистую и нервную системы.
Также клещи являются переносчиками таких заболеваний, как:
Россиянам советуют внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры безопасности и профилактики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что клещи в России начали вести себя необычно.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.