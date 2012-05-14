Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Клещи в России начали вести себя необычно

Наука » Экология

Обычно клещи начинают просыпаться в середине марта. Первыми проявляют активность клещи на юге России, а затем - ближе к середине апреля просыпаются и клещи в северных широтах. Однако в этом году клещи начали просыпаться почти на месяц раньше. 

Клещи атакуют

Об этом "Российской газете" рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, клещей начали замечать на многих оттаявших местах почвы, поэтому владельцам домашних животных нужно быть более бдительными.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об аномальной активности клещей на территории России.

В России усиливается активность клещей: к медикам за помощью по всей стране обратились уже более 70 тысяч человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Россияне, наконец, дождались тепла и открыли сезон походов на природу. Открыли свой сезон и клещи. Согласно прогнозам эпидемиологов, нынешний год по уровню активности этих смертоносных кровососущих будет не лучше предыдущего, отмечают "Аргументы и Факты". Больше всего случаев укусов клещами - в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Башкирии. В Москве к медикам обратились более 2000 человек, передает Радио "Маяк". Ранее Онищенко сообщал, что в России этой весной после укусов клещей зарегистрировано 7 случаев заболевания людей энцефалитом.

Читайте: В Подмосковье зафиксирован всплеск активности клещей.

Страдают от клещей не только люди, но их питомцы. Комитет ветеринарии Москвы сообщает о том, что в конце текущего месяца резко выросло число обращений в столичные ветеринарные лечебницы. Сейчас клещи переживают пик активности, который связан с резким потеплением, пишет uznayvse.ru. "Собака стала отказываться от еды и вообще вести себя странно. В ветеринарной клинике у пса взяли кровь на анализ и установили, что она заразилась пироплазмозом после укуса клеща. И таких пациентов сейчас в лечебницах хватает", - пишет один из обитателей Twitter. 

Также: Пенсионер скончался от укуса клеща в Красноярском крае.

Врачи призывают быть бдительными при посещении  лесопарков и заповедников. Рекомендуется надевать одежду с длинным рукавом и плотно прилегающими манжетами. Брюки лучше заправлять в ботинки, а голову закрывать капюшоном. При этом лежать или сидеть на траве очень опасно. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя и одежду, советует "Агентство национальных новостей". Клещи любят присасываться в паховую область, под колени, в подмышки, на внутреннюю поверхность бедер,  к шее.

Клещи опасны тем, что являются переносчиками таких заболеваний как боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремии. Они поражают нервную и сердечно-сосудистую систему, кожные покровы и опорно-двигательный аппарат. При обнаружении клеща необходимо извлечь его и доставить в лабораторию (в Мытищах), чтобы определить, инфицирован ли он. 

Читайте самое интересное в рубрике "Общество"

 

Темы март весна клещи апрель активность наталья шашина роспотребнадзор
Новости Все >
Водонаева раскритиковала Ангелину Вовк за молодого возлюбленного
Собчак довела Успенскую до слез
Клещи в России начали вести себя необычно
Боец MMA победил соперника после гибели матери
"Снесло крышу": стало известно, почему британцы ненавидят Меган Маркл
Слова — ничто: Пушков о желании Трампа помирить Россию и Украину
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос: 80% туристов готовы поменять самолет на поезд ради экологии
Американские летчики пожаловались на РЭБ РФ — сжигает электронику F-35
Последние материалы
Собчак довела Успенскую до слез
Клещи в России начали вести себя необычно
Боец MMA победил соперника после гибели матери
"Снесло крышу": стало известно, почему британцы ненавидят Меган Маркл
Слова — ничто: Пушков о желании Трампа помирить Россию и Украину
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос: 80% туристов готовы поменять самолет на поезд ради экологии
Американские летчики пожаловались на РЭБ РФ — сжигает электронику F-35
В Петербурге с начала года предотвратили третье наводнение
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Стало известно, кому могут понизить пенсию
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
"Не совсем конченые": Бе и Фуркад не рады снятию Логинова с масс-старта
Прозревают "свидомые"? Депутат Рады обматерил декоммунизацию
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ