Клещи в России начали вести себя необычно

Обычно клещи начинают просыпаться в середине марта. Первыми проявляют активность клещи на юге России, а затем - ближе к середине апреля просыпаются и клещи в северных широтах. Однако в этом году клещи начали просыпаться почти на месяц раньше.

Клещи атакуют

Об этом "Российской газете" рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, клещей начали замечать на многих оттаявших местах почвы, поэтому владельцам домашних животных нужно быть более бдительными.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об аномальной активности клещей на территории России.

В России усиливается активность клещей: к медикам за помощью по всей стране обратились уже более 70 тысяч человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Россияне, наконец, дождались тепла и открыли сезон походов на природу. Открыли свой сезон и клещи. Согласно прогнозам эпидемиологов, нынешний год по уровню активности этих смертоносных кровососущих будет не лучше предыдущего, отмечают "Аргументы и Факты". Больше всего случаев укусов клещами - в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Башкирии. В Москве к медикам обратились более 2000 человек, передает Радио "Маяк". Ранее Онищенко сообщал, что в России этой весной после укусов клещей зарегистрировано 7 случаев заболевания людей энцефалитом.

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Страдают от клещей не только люди, но их питомцы. Комитет ветеринарии Москвы сообщает о том, что в конце текущего месяца резко выросло число обращений в столичные ветеринарные лечебницы. Сейчас клещи переживают пик активности, который связан с резким потеплением, пишет uznayvse.ru. "Собака стала отказываться от еды и вообще вести себя странно. В ветеринарной клинике у пса взяли кровь на анализ и установили, что она заразилась пироплазмозом после укуса клеща. И таких пациентов сейчас в лечебницах хватает", - пишет один из обитателей Twitter.

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Врачи призывают быть бдительными при посещении лесопарков и заповедников. Рекомендуется надевать одежду с длинным рукавом и плотно прилегающими манжетами. Брюки лучше заправлять в ботинки, а голову закрывать капюшоном. При этом лежать или сидеть на траве очень опасно. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя и одежду, советует "Агентство национальных новостей". Клещи любят присасываться в паховую область, под колени, в подмышки, на внутреннюю поверхность бедер, к шее.

Клещи опасны тем, что являются переносчиками таких заболеваний как боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремии. Они поражают нервную и сердечно-сосудистую систему, кожные покровы и опорно-двигательный аппарат. При обнаружении клеща необходимо извлечь его и доставить в лабораторию (в Мытищах), чтобы определить, инфицирован ли он.

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