Врач назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, употребление каких продуктов помогает снизить уровень холестерина в крови.

"80% холестерина поступает в человеческий организм не при употреблении вредных продуктов, а за счет синтезации печенью. Если в крови низкий уровень холестерина, то это должно насторожить", — сообщил специалист.

Холестерин играет важную роль в организме, так как активизирует процесс выработки полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, это повышенный уровень.

Михаил Гинзбург советует включить в рацион чеснок и лук. Употребление этих продуктов будет способствовать защите стенок сосудов от образования холестериновых бляшек.

Также нормализации холестерина способствуют сушеные яблоки. Норма в сутки — 75 г. Такое количество сушеных яблок поможет снизить уровень сахара на 25%. Кроме того, полезно употреблять в пищу томатную пасту, помидоры, северную и дикую рыбу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чеснок снижает кровяное давление и холестерин.