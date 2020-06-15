Чеснок снижает кровяное давление и холестерин

Зарубежные врачи напомнили, что чеснок является одним из наиболее полезных продуктов в рационе. Известно, что чеснок является эффективным средством против вирусов и бактерий. Также он помогает справиться и с другими заболеваниями. Так, при регулярном употреблении чеснок снижает уровень холестерина.

Кроме того, экстракт чеснока помогает нормализовать кровяное давление.

"Помимо влияния на уровень холестерина и кровяное давление, чеснок также помогает предотвратить образование тромбов. Последние повышают риск развития инсульта. Также употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита", — отметили специалисты.

Благодаря сильным антиоксидантным, антибактериальным и противогрибковым свойствам чеснок эффективно справляется с патогенными микроорганизмами, которые приводят к тому, что на коже появляются высыпания.

Специалисты советуют добавлять чеснок в пищу — мясные блюда, салаты и даже смузи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как снизить уровень холестерина без лекарств.