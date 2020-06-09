Германия: маски очень эффективны для защиты от COVID

Обязательное требование носить маски для лица значительно помогло снизить распространение коронавирусной инфекции в Германии.

К такому выводу пришли ученые сразу четырех университетов в Германии и Дании. Их доклад опубликован в понедельник.

Сравнивая данные из Йены, первого немецкого города, который сделал обязательным ношение масок для лица, с другими городами страны, ученые, ка следует из опубликованного документа, установили, что

"обязательство по ношению масок для лица помогло сократить общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на 2,3% и 13% в течение 10 дней после его введения. Обязательные маски для лица способствовали замедлению развития COVID-19 в Германии в общей сложности на 40%. Эта цифра четко показывает постепенно увеличивающийся разрыв в совокупном числе случаев COVID-19 между Йеной и сопоставимыми городами, где ношение масок не было обязательным требованием".

Через 20 дней после введения требования о ношении масок в Йене общее число зарегистрированных случаев увеличилось всего лишь на 16 вместо "расчетных" 62.

"Ношение масок для лица является очень экономичной мерой для борьбы с COVID-19", - говорится в документе, подготовленном учеными из немецких университетов Майнца, Дармштадта и Касселя, а также из Университета Зондерборга в Дании.

Ученые также призвали к

"дальнейшему систематическому причинно-следственному анализу различных мер в области здравоохранения, осуществляемых для борьбы с распространением COVID-19, несмотря на снятие карантинных мер."

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