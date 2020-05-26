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Источник Правда.Ру

Врач: на детей не нужно надевать маски, их нужно изолировать

Здоровье

Надевать защитную маску на маленьких детей нужно только в крайнем случае и на непродолжительное время. В остальном лучшим решением будет изоляция малышей.

Такое мнение «Правде.Ру» высказал директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доцент Валерий Митиш.

«В первую очередь дети, конечно, должны быть в изоляции в тех условиях, которые не требуют ношение масок. Поэтому необходимость использования подобных масок сводится к минимуму. Если возникают какие-то ситуации, требующие надеть маску, то это на очень непродолжительное время, и дети всегда находятся под присмотром взрослых. Даже если, допустим, будет какая-то механическая нехватка воздуха из-за маски, то это все сразу ликвидируется. Настоящие маски, оригинальные, которые разработаны для этих целей, так разработаны, чтобы исключить вероятность всякого рода осложнений, наоборот, чтобы была защита», - пояснил эксперт.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что, по данным японских врачей, защитные маски опасны для детей до двух лет. По их мнению, у малышей слишком узкие дыхательные проходы, маска дополнительно ограничивает поступление воздуха.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением

Здоровье

Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Японские врачи спасли младенца с помощью пересадки стволовых клеток

Здоровье

Японские врачи провели первую в мире операцию, в результате которой с помощью стволовых клеток удалось спасти печень новорожденного ребенка.

У ребенка была редкая генетическая патология

Из-за данной патологии в крови малыша накапливался аммиак. Ребенка могла спасти пересадка печени, но из-за возраста пациента проводить трансплантацию было слишком опасно. Нужно было, чтобы вес маленького пациента достигнет хотя бы 6 кг. Но ждать возможности не было.

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Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пользоваться антибактериальным мылом каждый день вредно. По словам специалиста, свойства антибактериального мыла могут нанести ущерб здоровью человека.

александр мясников антибактериальное мыло
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Врач: на детей не нужно надевать маски, их нужно изолировать
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