Врач: на детей не нужно надевать маски, их нужно изолировать

Надевать защитную маску на маленьких детей нужно только в крайнем случае и на непродолжительное время. В остальном лучшим решением будет изоляция малышей.

Такое мнение «Правде.Ру» высказал директор научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доцент Валерий Митиш.

«В первую очередь дети, конечно, должны быть в изоляции в тех условиях, которые не требуют ношение масок. Поэтому необходимость использования подобных масок сводится к минимуму. Если возникают какие-то ситуации, требующие надеть маску, то это на очень непродолжительное время, и дети всегда находятся под присмотром взрослых. Даже если, допустим, будет какая-то механическая нехватка воздуха из-за маски, то это все сразу ликвидируется. Настоящие маски, оригинальные, которые разработаны для этих целей, так разработаны, чтобы исключить вероятность всякого рода осложнений, наоборот, чтобы была защита», - пояснил эксперт.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что, по данным японских врачей, защитные маски опасны для детей до двух лет. По их мнению, у малышей слишком узкие дыхательные проходы, маска дополнительно ограничивает поступление воздуха.