Масочный режим может привести к развитию кожных заболеваний

Врач-дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев заявил, что ношение средств индивидуальной защиты, в частности, масок, которое из-за эпидемии коронавируса является обязательным во многих регионах России, может привести к развитию некоторых кожных заболеваний.

Россияне уже в течение трех месяцев, следуя требованиям властей и соблюдая меры эпидемиологической безопасности, носят в общественных местах медицинские маски и защитные перчатки.

В результате через 2-3 недели после ношения средств защиты людям приходится обращаться к дерматологам, так как у них из-за масочного режима начинаются кожные заболевания.

Чаще всего люди сталкиваются с такими заболеваниями кожи, как:

дерматит;

грибок кистей рук;

экзема.

Продолжительное нахождение в маске может привести к тому, что лицевые ткани поражает стрептококк и стафилококк.

Ранее врач-пульмонолог заявил о том, что ношение защитных масок во время занятий спортом может быть опасно.