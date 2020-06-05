Столичные врачи в Дагестане осмотрели сотни коронавирусных больных

Бригада врачей из Москвы проверила состояние коронавирусных больных в Дагестане. Они консультируют местных специалистов и помогают в лечении.

Так, по решению москвичей два пациента с дыхательной недостаточностью из районных больниц были экстренно транспортированы в Махачкалу.

"Московские врачи уже посетили основные больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19 — в Махачкале, Избербаше, а также в прилегающих населенных пунктах. Медики осмотрели и проконсультировали порядка 400 пациентов. В течение недели врачи посетят еще ряд медицинских организаций", — сообщает оперативный штаб.

На помощь коллегам из Москвы прибыли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, хирург. Они высоко оценили подготовку и навыки местных специалистов. Отмечается, что число новых пациентов с диагнозом "коронавирус" уже идет на спад.

Напомним, что Владимир Путин поручил отправить столичных медиков, которые получили большой опыт в борьбе с коронавирусом, в регионы России, где требуется помощь. Врачи из Москвы сейчас работают в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях.