Московских врачей отправят на помощь регионам

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Московские врачи получили уникальный опыт лечения коронавирусной инфекции. Знаю, что регулярно проводят консультации для регионов. Помогают выявлять, диагностировать, лечить. Такое взаимодействие обязательно нужно продолжать. В Москве ситуация стабилизируется, нагрузка на медиков снижается. Сейчас нужно помочь тем регионам, где ситуация еще сложная, где нужна помощь прямо на месте", — подчеркнул глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил регулярное взаимодействие столичные врачей с коллегами из регионов. И обещал, что в ближайшие дни врачи отправятся оказывать помощь на местах.

"Эту помощь нужно оказать незамедлительно, через неделю она уже не нужна будет. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в Псковскую и Владимирскую области, направим врачей в ближайшее время", — заверил столичный градоначальник.

Также, по мнению Путина, помощь понадобится врачам Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальского края.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 8338 новых случаев заболевания.