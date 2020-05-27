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Источник Правда.Ру

Московских врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Московские врачи получили уникальный опыт лечения коронавирусной инфекции. Знаю, что регулярно проводят консультации для регионов. Помогают выявлять, диагностировать, лечить. Такое взаимодействие обязательно нужно продолжать.

В Москве ситуация стабилизируется, нагрузка на медиков снижается. Сейчас нужно помочь тем регионам, где ситуация еще сложная, где нужна помощь прямо на месте", — подчеркнул глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил регулярное взаимодействие столичные врачей с коллегами из регионов. И обещал, что в ближайшие дни врачи отправятся оказывать помощь на местах.

"Эту помощь нужно оказать незамедлительно, через неделю она уже не нужна будет. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в Псковскую и Владимирскую области, направим врачей в ближайшее время", — заверил столичный градоначальник.

Также, по мнению Путина, помощь понадобится врачам Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальского края.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 8338 новых случаев заболевания.

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Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии

Здоровье

Врач-пульмонолог, профессор Галина Игнатова рассказала о простых способах восстановить лёгкие после пневмонии.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно регулярно делать дыхательную гимнастику и тренировать выдох.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

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В России машины скорой помощи будут дезинфицировать за минуту

Здоровье

С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.

"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.

В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляется с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.

Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.

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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.

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