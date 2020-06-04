Доктор Мясников рассказал об опасных способах лечения печени

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что многие люди не понимают, что губят свою печень, когда пытаются защитить ее с помощью гепатопротекторов и так называемых чисток. Это опасные методы, отметил врач.

Мясников пояснил, что невозможно чистить печень без понимания сути этого процесса. По словам врача, существует около 200 наименований гепатопротекторов, из них только 3-4 считаются эффективными.

"В некоторых гепатопротекторах много компонентов, которые только вредят", — подчеркнул он.

Мясников также добавил, что в настоящее время у 20% пациентов, у которых диагностировано токсичное поражение печени, когда начинается желтуха, подскакивают ферменты, отказывает печень. Потом выясняется, что они принимали препараты, которые приобрели в аптеке.

Наибольшую опасность представляют китайские "таблетки".

Доктор Мясников призвал россиян не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

Виды гепатопротекторов

Гепатопротекторы обычно делят на растительные препараты (из чистотела, расторопши, артишока и дымянки) и препараты животного происхождения (гидролизаты печени крупного рогатого скота и урсодезоксихолевая кислота). Также существуют эссенциальные фосфолипиды и аминокислоты.

Ранее доктор Мясников отругал российских родителей за детское ожирение.