Медики утверждают, что человек может одновременно заболеть новым типом коронавируса, а также гриппом.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы опасаемся на сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона. Такие литературные данные есть о том, что могут выделяться от одного больного оба вируса: и вирус гриппа — это вот зимние находки наших китайских коллег и в других государствах, — и гриппа и Covid-19 вместе. И тогда это, конечно, тяжелое течение. Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью — буквально сейчас", — пояснила чиновница.