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Источник Правда.Ру

Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии

Здоровье

Врач-пульмонолог, профессор Галина Игнатова рассказала о простых способах восстановить лёгкие после пневмонии.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно регулярно делать дыхательную гимнастику и тренировать выдох.

Также полезно надувать воздушные шары, играть на духовых инструментах.

Кроме того, полезно выполнять упражнения с водой, его нужно делать несколько раз в день. Нужно взять литровую банку с водой и трубочку для коктейля. Выдох нужно делать через трубочку в банку, а вода будет оказывать сопротивление.

Хорошим способом восстановить лёгкие является пение, так как в процессе пения тренируется выдох.

По словам врача, период восстановления лёгких может занять примерно три месяца. В это время пациент может ощущать слабость, кашель. Также могут возникать одышка и субфебрильная температура. Большое значение имеет настрой. Так, известны случаи, когда пациенты с пневмонией с поражением 75-80% лёгких восстанавливались.

Ранее пульмонолог рассказал, кому в пандемию надо делать КТ легких.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

мвд мошенничество санкт-петербург

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

пожар прокуратура херсонская область

Врач-диетолог: к набору лишних килограммов приводит стресс

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.

По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.

лишний вес самоизоляция врач-диетолог

Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

здоровье курильщики коронавирус роспотребнадзор

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.

covid-19 больница коронавирус медработники санкт петербург российские врачи
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