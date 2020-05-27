Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии

Врач-пульмонолог, профессор Галина Игнатова рассказала о простых способах восстановить лёгкие после пневмонии.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно регулярно делать дыхательную гимнастику и тренировать выдох.

Также полезно надувать воздушные шары, играть на духовых инструментах.

Кроме того, полезно выполнять упражнения с водой, его нужно делать несколько раз в день. Нужно взять литровую банку с водой и трубочку для коктейля. Выдох нужно делать через трубочку в банку, а вода будет оказывать сопротивление.

Хорошим способом восстановить лёгкие является пение, так как в процессе пения тренируется выдох.

По словам врача, период восстановления лёгких может занять примерно три месяца. В это время пациент может ощущать слабость, кашель. Также могут возникать одышка и субфебрильная температура. Большое значение имеет настрой. Так, известны случаи, когда пациенты с пневмонией с поражением 75-80% лёгких восстанавливались.

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