Компьютерную томографию (КТ) для выявления пневмонии надо делать только по показаниям врача, считает пульмонолог Петр Яблонский.
Так он прокомментировал "Правде.Ру" заявление заведующего кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимира Никифорова о том, развитие коронавируса "не следует канонам классической эпидемиологии".
"Часто, судя по картине КТ такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", — сказал Никифоров в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
По его словам, пневмония, вызванная коронавирусом, видна только на компьютерной томографии, при этом картина может быть непонятна до конца.
Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, директор СПбНИИ фтизиопульмонологи Петр Яблонский, в КТ нуждаются только пациенты симптомные, у которых есть признаки дыхательной недостаточности.
"Главное, на что надо обращать внимание — на клиническую картину. Если мы сейчас всю Российскую Федерацию засунем в компьютерный томограф, мы не станем ни спокойнее, ни богаче", — сказал эксперт.
Наличие среди протестированных около 60 % по Москве и 43 % по России — бессимптомных "больных" COVID-19, пульмонолог объяснил тем, что количество тестов стало опережать темпы заболеваемости, и "мы стали выявлять инфицированных задолго до того, как проявляется какая-то клиническая картина".
Врач считает, что повальное тестирование также ни к чему.
"Надо тесты делать контактным, кто работает в зоне риска, тем же врачам, сестричкам, санитаркам, рентгенологам, анестезиологам. Это действительно положено, обязательные вещи. Всем прохожим на улице делать, мне кажется, не столько бесполезно, сколько вредно", — сделал вывод Петр Яблонский.
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