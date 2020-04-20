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Автор Любовь Степушова

Пульмонолог рассказал, кому в пандемию надо делать КТ легких

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Компьютерную томографию (КТ) для выявления пневмонии надо делать только по показаниям врача, считает пульмонолог Петр Яблонский.

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Так он прокомментировал "Правде.Ру" заявление заведующего кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимира Никифорова о том, развитие коронавируса "не следует канонам классической эпидемиологии".

Пневмония при коронавирусе видна только на КТ

"Часто, судя по картине КТ такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", — сказал Никифоров в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

По его словам, пневмония, вызванная коронавирусом, видна только на компьютерной томографии, при этом картина может быть непонятна до конца.

Всю Россию в КТ не надо "засовывать"

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, директор СПбНИИ фтизиопульмонологи Петр Яблонский, в КТ нуждаются только пациенты симптомные, у которых есть признаки дыхательной недостаточности.

"Главное, на что надо обращать внимание — на клиническую картину. Если мы сейчас всю Российскую Федерацию засунем в компьютерный томограф, мы не станем ни спокойнее, ни богаче", — сказал эксперт.

Повальное тестирование "вредно"

Наличие среди протестированных около 60 % по Москве и 43 % по России — бессимптомных "больных" COVID-19, пульмонолог объяснил тем, что количество тестов стало опережать темпы заболеваемости, и "мы стали выявлять инфицированных задолго до того, как проявляется какая-то клиническая картина".

Врач считает, что повальное тестирование также ни к чему.

"Надо тесты делать контактным, кто работает в зоне риска, тем же врачам, сестричкам, санитаркам, рентгенологам, анестезиологам. Это действительно положено, обязательные вещи. Всем прохожим на улице делать, мне кажется, не столько бесполезно, сколько вредно", — сделал вывод Петр Яблонский.

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Темы коронавирус петр яблонский воспаление легких компьютерная томография
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