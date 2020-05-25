Врач-диетолог опровергла утверждение о пользе отказа от соли

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила, что соль необходима организму человека, важно знать меру.

"Соль необходима для нервно-мышечной передачи, хлор необходим для выработки соляной кислоты и желудочного сока", — сообщила специалист.

Все хорошо в меру

Соломатина подчеркнула, что употребление соли полезно, если употреблять ее в адекватном для организма количестве.

ВОЗ рекомендует съедать по 3-5 граммов соли в день, но есть исключения, когда организм нуждается в большем количестве соли, в жарких странах. Также соли нужно больше тем людям, которые много ее теряют — например, живут жарком климате. активно занимаются спортом.

Кроме того, специалист отметила, что необходимо следить за количеством соли, чтобы не переесть ее. Если в организме переизбыток соли — замедляется метаболизм, человек не может сбросить лишний вес и начинается прочие проблемы со здоровьем. Елена Соломатина призвала есть данный компонент и добавлять его в пишу, главное, следить за количеством.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно выбрать пищевую соль.