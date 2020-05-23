Более 8,4 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию провели в России за период эпидемии.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России проведено более 8,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 276 тыс. человек", — сказано в сообщении ведомства.
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