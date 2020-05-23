Российские медики, борющиеся с распространением коронавируса, могут получить льготные условия для приобретения права на страховую пенсию по старости.
С таким предложением к правительству страны обратились сенаторы Совета Федерации.
"Предоставить льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для медицинских работников из структурных подразделений — отделений, перепрофилированных под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения в постановление от 29 октября 2002 года №781, устанавливающие льготные условия приобретения права на страховую пенсию по старости для таких медицинских работников", — сказано в предложении.
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