Врачам из "красной зоны" могут досрочно назначить трудовую пенсию

Российские медики, борющиеся с распространением коронавируса, могут получить льготные условия для приобретения права на страховую пенсию по старости.

С таким предложением к правительству страны обратились сенаторы Совета Федерации.