Немецкие ученые пришли к выводу, что организм реагирует на фастфуд как на инфекционное заболевание.
Предметом изучения являлось влияние рациона, насыщенного углеводами и жирами с низким содержанием клетчатки, на иммунную систему. Свои выводы специалисты Боннского университета обнародовали на сайте MedicalXpress.
В рамках проведенного опыта исследователи кормили лабораторных мышей высококалорийной пищей. Анализ крови грызунов показал, что у них развились воспалительные процессы, резко выросло число белых кровяных клеток (лейкоцитов), участвующих в борьбе против патогенных агентов.
Выяснилось, что корм с большим содержанием углеводов и жиров заставляет работать гены в кроветворных клетках костного мозга, отвечающие за рост тканей и созревание клеток. Когда мышей посадили на диету, острое воспаление исчезло, но даже спустя месяц после отказа от фастфуда специфические гены были активны.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что группа ученых из Бостонского университета пришла к парадоксальному выводу: всеми ругаемый за вредность фаст-фуд может предотвратить развитие рака кожи. Подробности этого проекта были опубликованы в профильном издании.
В ходе исследований выяснилось, что пальмитиновая кислота (жирная кислота, ингредиент большинства жиров и растительных масел), в огромных количествах содержащаяся в составе таких блюд, подпитывает белок, участвующий в пигментации, защищающей кожу от образования злокачественных опухолей.
Именно этим образованиям способствует ген MC1R, известный еще как "ген рыжих" - он способен увеличивать количество мутаций, усиливая развитие меланомы.
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