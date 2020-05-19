Американские ученые провели исследования, в ходе которых пришли к выводу, что в мире на фоне роста числа людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти количество больных туберкулезом. О том, грозит ли России эпидемия туберкулеза, рассказал доктор наук, профессор, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Анатольевич Морозов.

"Естественно, я не владею информацией по миру. Во-первых, я хочу сказать, и мы об этом говорили неоднократно, очень важно соблюдать баланс между помощью коронавирусным пациентам и другим пациентам. Это не просто.

Позволю себе предположить, что в Соединенных Штатах Америки, где ситуация намного сложнее, чем у нас, это, наверное, не проще еще в большей степени. Но при этом я должен сказать, что развитие самого туберкулеза и длительность заболеваний, и его форма, не являются такими молниеносными.

При каких условиях возможна вспышка туберкулеза?

Молниеносное развитие туберкулеза возможно только в условиях массовой скученности людей, как в тюрьмах, то есть для этого должны быть очень серьезные причины.

Также для развития туберкулеза необходимо, чтобы организм человека был серьезно ослаблен. Также должно быть наличие живой туберкулезной палочки или ослабленный после прививки в организме человека.

Поэтому мы с вами должны иметь очень сложную модель: ослабленный человек, который плохо питается, который живет в большой скученности и с людьми, которые больны туберкулезом. В противном случае, ни от какого коронавируса этот все не зависит.

Какова ситуация с туберкулезом в России?

Что касается ситуации с заболеваемостью туберкулезом в нашей стране, то у нас внимание к пациенту другого профиля не ослабло, работа наших диспансеров в позапрошлом году вообще была признана одной из лучших в мире. Эта служба точно так же работает, как и работала.

Сегодня есть группа пациентов, которые сложнее страдают туберкулезом, — это те, кто параллельно болен ВИЧ-инфекцией.

Соединение ВИЧ и туберкулеза требует особого внимания. Препаратами все обеспечены. Вакцинация БЦЖ выполняется в полном объеме, она предполагает ограждение людей от туберкулеза с формированием искусственного иммунитета, который тоже является, по сути, активным. Я думаю, что это некая гипербола и никаких прямых причинно-следственных связей не вижу", — заключил эксперт.