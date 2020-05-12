Американские ученые провели исследования, в ходе которых пришли к выводу, что в мире на фоне роста числа людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти количество больных туберкулезом.
Из-за того, что система здравоохранения была изменена, а также из-за огромных финансовых потерь, многим странам будет сложно справиться с другими эпидемиями.
Ученые считают, что человечестве и мировая экономика будет восстанавливаться в течение десяти месяцев.
"Даже при условии, что все отрасли смогут восстановиться, система здравоохранения все равно будет работать по-другому. Рост числа больных туберкулезом или другими инфекционными заболеваниями приведет к критическим последствиям, особенно считают эксперты.
По прогнозам специалистов, до 2025 года туберкулезом могут заразиться примерно 6,3 миллиона человек. Кампания по борьбе с заболеванием, начатая в 2000-х, отодвинется назад на 5-8 лет.
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