Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Человечеству предрекли новую эпидемию после COVID-19

Здоровье

Американские ученые провели исследования, в ходе которых пришли к выводу, что в мире на фоне роста числа людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти количество больных туберкулезом.

Из-за того, что система здравоохранения была изменена, а также из-за огромных финансовых потерь, многим странам будет сложно справиться с другими эпидемиями.

После COVID-19 человечество будет восстанавливаться не менее 10 месяцев

Ученые считают, что человечестве и мировая экономика будет восстанавливаться в течение десяти месяцев.

"Даже при условии, что все отрасли смогут восстановиться, система здравоохранения все равно будет работать по-другому. Рост числа больных туберкулезом или другими инфекционными заболеваниями приведет к критическим последствиям, особенно считают эксперты.

По прогнозам специалистов, до 2025 года туберкулезом могут заразиться примерно 6,3 миллиона человек. Кампания по борьбе с заболеванием, начатая в 2000-х, отодвинется назад на 5-8 лет.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid-19 туберкулез коронавирус пандемия коронавируса
Новости Все >
Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области
Врачи-гигиенисты напомнили о правильном проветривании помещений
Человечеству предрекли новую эпидемию после COVID-19
В России сделали отдельный сервис для оформления выплат на детей
Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов
Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
В Республике Коми перевернулась лодка, мужчина и ребенок погибли
Власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов
Обнаружено 185 фейковых сайтов, которые продают цифровые пропуска
Последние материалы
Врачи-гигиенисты напомнили о правильном проветривании помещений
"Зеленая планета": лирикам про химиков
Человечеству предрекли новую эпидемию после COVID-19
В России сделали отдельный сервис для оформления выплат на детей
Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов
Коронавирус в Венгрии: держатся все, тяжелее всего столице
Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
В Республике Коми перевернулась лодка, мужчина и ребенок погибли
Власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Футуролог Медведев: "есть проблемы пострашнее вируса"
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Саакашвили пригасил США обсудить украинские реформы
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Кто пытается украсть у нас Великую Победу?
Валерия Меладзе оштрафовали на 10 тысяч рублей
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Из-за ошибки большинство семей с детьми не смогут получить по 10 тысяч
В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Коронавирус разрушил глобализм и изменит весь мир
Житель Югры перевел “целительнице” больше миллиона рублей
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Россия получает бронзу по числу зараженных коронавирусом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ