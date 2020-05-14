Путин ждет, что вакцина от коронавируса будет в России в сентябре

Владимир Путин надеется, что "Вектор" сможет разработать вакцину от коронавируса. Результаты ожидаются уже в сентябре.

Президент России выразил надежду, что к первому месяцу осени вакцину не только разработают, но и зарегистрируют.

"Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть, безусловно, обеспечена", -подчеркнул глава государства.

Ранее о том, что вакцина скоро будет готова, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он пообещал, что средство от коронавируса будет готово к концу июля. Медики не исключают, что вакцинацию от COVID-19 внесут в национальный календарь прививок.

Сейчас над вакциной работают медики в 11 научных центрах. Сообщается, что положительные результаты испытаний уже есть. Предполагается, что на ее разработку уйдет до полутора лет. Когда вакцина поступит в продажу, стоимость составит около 1500 рублей.