В 11 центрах проводят испытания российского препарата от COVID-19

В биотехнологической компании Biocad, что уже в 11 российских центров проводят испытания российского препарата от коронавируса COVID-19. Специалисты компании отмечают положительные результаты испытаний.

Специалисты Biocad совместно с коллегами из ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" также работают над созданием вакцины против коронавируса.

В основе вакцины лежит ослабленная основа вируса гриппа. Также над созданием вакцины на основе везикулярном стоматите, работают специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехники "Вектор".

Стоимость вакцины будет составлять около 1500 рублей. Для ее создания нужно около 1,5 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае ученые протестировали вакцину против коронавируса на мышах.

Ученые выяснили, что в организме грызунов разработанная вакцина создает достаточно антител, которые могут противостоять COVID-19.

Специалисты смогли довольно быстро разработать вакцину против SARS-CoV-2, так как у них уже были наработки вакцины против SARS-CoV.