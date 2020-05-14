"Парламентская газета" сообщила о том, что вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок.
Академик РАН Сергей Колесников сообщил "Парламентской газете" о том, что в данном случае всех россиян будут прививать от коронавируса, также, как от гриппа.
"Например, у нас от полиомиелита, БЦЖ прививают сто процентов населения, почти всех прививают от кори, дифтерии, столбняка, — сказал учёный. — Но насильственно прививать от коронавируса вряд ли будут, потому что у нас нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок", — заявил Колесников.
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