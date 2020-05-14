В России могут ввести ежегодные прививки от коронавируса

"Парламентская газета" сообщила о том, что вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок.

Академик РАН Сергей Колесников сообщил "Парламентской газете" о том, что в данном случае всех россиян будут прививать от коронавируса, также, как от гриппа.