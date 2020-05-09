Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер рассказала, что у неё нашли коронавирус. Сейчас она госпитализирована в больницу Коммунарки.
"Симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку…Я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", - сообщила Федермессер.
По её словам, медики провели компьютерную томографию и обнаружили у неё начальную стадию пневмонии.
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