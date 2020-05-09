Более 5 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Российскими специалистами было проведено 5,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус", — сказано в сообщении ведомства.

За последние сутки в стране провели 234 тысячи тестов.