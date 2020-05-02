Глава Роспотребнадзора Анна Попова решила дать переболевшим коронавирусом нового типа несколько советов.
По её словам, выздоровевшие могут не соблюдать жесткий карантин, однако должны находиться дома ещё несколько недель. Попова ответила, что больные коронавирусом "долго выздоравливают", поэтому им нужно ограничить контакты до полного выздоровления и победы над COVID-19.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.