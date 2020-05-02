Попова посоветовала оставаться дома переболевшим коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова решила дать переболевшим коронавирусом нового типа несколько советов.

По её словам, выздоровевшие могут не соблюдать жесткий карантин, однако должны находиться дома ещё несколько недель. Попова ответила, что больные коронавирусом "долго выздоравливают", поэтому им нужно ограничить контакты до полного выздоровления и победы над COVID-19.