В России почти 400 беременных женщин заражены COVID-19

В России у 394 беременных женщин обнаружили коронавирус, но в группу риска они не входят, так как нет доказательств заражения данным вирусом будущего ребенка через околоплодные воды.

"Но если женщина решилась на ЭКО, то проведение данной операции лучше отложить до нормализации эпидемиологической обстановки", — сообщила главный специалист по акушерству Минздрава РФ Лейла Адамян.

По словам эксперта, не нужно включать беременных женщин в группу риска, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Так, по словам Адамян, есть определенный риск для будущих матерей в том случае, если ранее у них были выявлены хронические заболевания или предыдущие беременности протекали с осложнениями.

Эксперт подчеркнула, что даже у женщины, зараженной коронавирусом, может родиться абсолютно здоровый ребенок. Но в любом случае у него возьмут анализ на коронавирусную инфекцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ведение беременности не должно прерываться из-за COVID-19.