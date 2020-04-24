Ведение беременности не должно прерываться из-за COVID-19

Минздрав РФ дал рекомендацию о том, что в условиях пандемии коронавируса ведение беременности не должно прерываться, все обследования должны быть проведены вовремя. Также уточняется, что консультативный прием можно провести с использованием телемедицины.