Минздрав РФ дал рекомендацию о том, что в условиях пандемии коронавируса ведение беременности не должно прерываться, все обследования должны быть проведены вовремя. Также уточняется, что консультативный прием можно провести с использованием телемедицины.
"Все профессиональные сообщества акушеров-гинекологов едины во мнении, что в условиях пандемии ведение беременности не должно прерываться, все необходимые обследования должны быть выполнены своевременно согласно сроку беременности", — говорится в рекомендациях ведомства.
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