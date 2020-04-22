Больше половины новых инфицированных в Москве за сутки - младше 45 лет

Больше сотни детей до 18 лет заболели коронавирусом в Москве за последние сутки. В общем количестве заболевших они занимают 4%.

Как сообщает оперативный штаб, всего за сутки в столице опасный вирус диагностирован у 2 548 человек. Из них пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 46,5%. Инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет — 34%. Также положительные тесты получили 9% москвичей в возрасте от 66 до 79 лет и 6,5% — старше 80 лет.

Всего на сегодняшний день в Москве зафиксировано 31 981 случай заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в столице за сутки из больниц выписаны 210 человек. С начала эпидемии их число составляет 2 267 человек.

В России за сутки зарегистрировано 5 236 новых случаев заражения. Инфицированные выявлены в 78 регионах страны. За сутки от болезни скончались 57 пациентов, вылечились — 547 человек. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 57 999 случаев заражения. Жертвами болезни стали 513 человек. Полностью победить вирус смогли 4 420 пациентов по всей стране.