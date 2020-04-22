Больше 200 человек выписали из столичных больниц за сутки

Ежедневно в среднем 200 человек в Москве поправляются после коронавируса. За минувшие сутки из столичных больниц выписано 210 пациентов, ранее имевших опасный диагноз.

Как сообщает оперативный штаб, с начала эпидемии после лечения домой вернулись 2 267 москвичей.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня в московском метро стартовала автоматизированная система проверки электронных пропусков. Как отмечают в оперативном штабе, очередей удалось избежать, работа идет в штатном режиме. Москвичам напоминают, что не менее чем за пять часов до пользования общественным транспортом необходимо привязать "Тройку", "Стрелку" и социальную карту к цифровому пропуску. Без этого воспользоваться ни подземным, ни наземным транспортом будет невозможно.