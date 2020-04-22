Почти 40 россиян, вернувшихся из Турции, отправили на карантин

Эвакуированные из Антальи россияне на две недели "заперты" в обсерваторе. Карантин проходят 37 человек.

Все они — жители Свердловской области, которые пожелали покинуть территорию Турции. Среди изолированных двое детей.

"Всего в обсерваторе изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи, который прибыл накануне в аэропорт Кольцово. За прибывшими из-за рубежа установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ — в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры, медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП", — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

У россиян забрали все личные вещи и документы. Все это будет продезинфицировано и вернется к владельцам. Сейчас им выдана временная одежда и предметы первой необходимости.

В Россию 22 апреля прибудут вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Турции и Киргизии. Эвакуированных россиян ждут в аэропортах Владивостока, Новосибирска, Москвы.

А вот гражданам Израиля еще неделю придется провести в России. Их планировали отправить домой 23 апреля, но рейс перенесли на 28-е число.