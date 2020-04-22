Сегодня вернут россиян из Турции, Индии, Киргизии и Таиланда

Россиян из Индии, Турции, Киргизии и Таиланда вывозными рейсами сегодня доставят домой, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус. рф.

Из индийского штата Гоа в Казань рейс совершит самолет "Уральских авиалиний”. "S7” доставит пассажиров из Бангкока во Владивосток и из Бишкека - в Новосибирск, а "Turkish Airlines” будет лететь из Стамбула в Москву.

С 31 марта в России сократили количество вывозных рейсов, после чего прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево и не более 500 человек в сутки. А в аэропорты других регионов могли прилететь только 200 человек за один день.