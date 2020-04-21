Гражданам Израиля придется еще неделю провести в России

Не раньше 28 апреля смогут вывезти из России граждан Израиля. На эту дату перенесли вывозной рейс.

Как сообщает посольство Израиля в России, изначально он был запланирован на 23 апреля.

"Авиакомпания "Исраэйр" объявила о переносе рейса "Москва — Тель-Авив" с 23 апреля на 28 апреля. За информацией о рейсе и приобретением билетов просим обращаться в авиакомпанию", — пишет диппредставительство на своей странице в социальной сети.

Дипломаты подчеркнули, что не несут ответственности за перенос сроков вылета.

Напомним, что 24 апреля будет организован вывозной рейс в Нью-Йорк. Билеты в продаже, их могут приобрести все, кому необходимо вернуться в США. Рейс выполнит компания "Аэрофлот".

А вот из Таиланда россияне вернутся домой сегодня. На борту самолета "Уральских авиалиний" находится 202 пассажира. Рейс вылетел из Бангкока и доставит туристов в Сочи и Ростов-на-Дону.

Всех туристов из-за рубежа планируется эвакуировать в Россию до 21 апреля включительно. После этой даты вывозные рейсы прекращаются. В аэропорты Москвы доставляют не более 500 человек в сутки, в региональные аэропорты — не более 200 пассажиров.