Российские туристы сегодня вернутся из Таиланда

Больше двухсот российских туристов вернутся сегодня на родину. Самолет с россиянами вылетел из Таиланда.

На борту находится 202 человека. Они вылетели из Бангкока. Самолет "Уральских авиалиний" доставит их в аэропорты Сочи и Ростова-на-Дону.



"Рейс "Уральских авиалиний" 3630 Бангкок — Сочи — Ростов-на-Дону вылетел в 05.42 мск. На борту 202 пассажира. Из них до Сочи — 134, до Ростова — 68. Ожидаемое время прилета в Сочи — 17.15 мск", — сообщает Министерство транспорта России в своем микроблоге.

19 апреля самолет с россиянами, эвакуированными из Таиланда, приземлился в Кемерове. Туристов направили на двухнедельный карантин. На родину вернулись 76 человек.

Напомним, что всех туристов авиакомпании должны доставить в Россию до 21 апреля включительно. С 27 марта в стране прекращено чартерное и регулярное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение составляют лишь те рейсы, которые возвращают россиян домой. В сутки в аэропорты Москвы можно доставить до 500 пассажиров, в региональные аэропорты — не более 200 человек.



