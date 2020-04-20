Следующий рейс, который вывезет желающих покинуть Москву и отправиться в Нью-Йорк, состоится 24 апреля. В продаже появились билеты на самолет.
Об этом рассказала пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.
"Билеты на коммерческий рейс из Москвы (SVO) в Нью-Йорк (JFK) на пятницу, 24 апреля, в 14:15 мск уже продаются на сайте "Аэрофлота". Пожалуйста, свяжитесь с "Аэрофлотом" напрямую, чтобы забронировать место на этот рейс", - сообщила Росс в Twitter.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.