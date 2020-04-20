Из Москвы организуют рейс в Нью-Йорк 24 апреля

Следующий рейс, который вывезет желающих покинуть Москву и отправиться в Нью-Йорк, состоится 24 апреля. В продаже появились билеты на самолет.

Об этом рассказала пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.