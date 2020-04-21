Группа международных биологов провела исследование и выяснила, что коронавирус несёт опасность практически для всех млекопитающих. Наименьшая устойчивость к COVID-19 была обнаружена у кроликов, а наибольшая — у крыс и мышей.
"В попытке найти потенциальных промежуточных животных-хозяев SARS-CoV-2 мы исследовали рецепторную активность ACE2 от 14 видов млекопитающих и обнаружили, что ACE2 от нескольких видов может поддерживать инфекционное проникновение вируса. ACE2 человека и обезьяны показали самую высокую активность рецепторов, мыши и крысы — самую низкую. Среди остальных видов ACE2 самым восприимчивым к вирусу оказался кролик", — сообщили учёные.
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