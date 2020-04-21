Названы самые устойчивые к коронавирусу животные

Группа международных биологов провела исследование и выяснила, что коронавирус несёт опасность практически для всех млекопитающих. Наименьшая устойчивость к COVID-19 была обнаружена у кроликов, а наибольшая — у крыс и мышей.